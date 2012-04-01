缅甸即将实施有管理的浮动汇率制

路透仰光3月31日电---一名资深银行家表示，缅甸将在周一实行新的货币体制，实施有管理的浮动汇率制。这也是文官政府迄今最大胆的经济改革举措。

缅甸央行(CBM)迄今尚未公布新汇率体制的任何消息，只是宣布将从4月1日起改革汇率制，但是当日是周日，商业银行都不营业。

这位要求匿名的银行家周六对路透表示，缅甸央行料将在当地时间周一上午9时30分(0300 GMT)宣布缅元兑美元的参考汇率。

各银行随後将获准在参考汇率上下0.8%的交易区间进行外汇买卖。

消息人士称， 缅甸原计划的区间是在参考汇率上下2%，但在央行与各商业银行本周开会後被修改。

新汇率预计接近当前黑市水准，即1美元兑800-820缅元，这已经是缅甸眼下多数交易使用的汇率水平。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。