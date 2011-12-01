特写：希拉里访缅 但难动摇中国在缅甸影响力

路透缅甸曼德勒11月30日电---中央市场（Zeigyo）是缅甸曼德勒城里最大的市场，但市场内的摊位上满满当当都是中国生产的服装、电器和化妆品，中国对曼德勒的影响由此可见一斑。

自称"小伟"的缅甸果敢族青年用标准的中文普通话谈笑："你看我是中国人，是吧？"他是市场中诸多华裔商贩的一员。缅甸的果敢族即是中国的汉族，传说源於三百多年前明朝灭亡之际，明朝一些官员和百姓随永历皇帝皇帝流落到缅甸北部地区，果敢族人接受汉语教育且在习俗方面与普通中国人趋近。

"当我在昆明的时候，从来没有人怀疑我是外国人，他们看到我缅甸护照时才会相信，"小伟自豪地说。他在商场中经营服装生意。

美国国务卿希拉里周三到访缅甸，由此中国在缅甸影响力备受关注。有分析人士称，希拉里此行或将有助於缅甸结束孤立状况，减轻对中国的依赖。

被当地华人称为"瓦城"的曼德勒是缅甸第二大城市，距离最近的中国边境仅有264公里。中国在瓦城的影响力尤为明显和强烈。许多华裔家庭生活于此已经有很多代了，在这里随处都能听到中国乡音，沿街诸多商铺的招牌和广告都用缅文和中文双语书写。

但中缅关系并非总是风平浪静。像东南亚其他国家一样，缅甸人对中国的猜忌也根深蒂固。

20世纪60年代，缅甸曾爆发过反华浪潮，此後中国曾支持缅甸北部山区共产党游击队对抗缅甸军政府。

但缅甸於1988年军事镇压民主抗议活动而遭美国制裁後，曼德勒以及整个缅甸渐渐投向中国。

不过缅甸许多人对这种亲密的对华关系感到不安。分析人士称，包括刚刚移交权力的军方领导人在内的缅甸统治者希望减少对中国的依赖，以平衡外交关系。

这也是为什麽希拉里抵达缅甸首都内比都(Naypyitaw)以及主要城市仰光时，受到热烈欢迎。

美国总统奥巴马本月表示愿意扩大与缅甸双边关系，称他从缅甸新政府3月成立以来所采取的改革措施中，看到了这个国家的"点滴进步"。

中国影响力难动摇

无论是缅甸强硬的军方领导人、改革家还是支持民主的活动人士，都呼吁要减少对中国的依赖。但无论缅甸与美国的关系如何回暖，中国都势必会在缅甸保有巨大的影响力。

中国在缅甸全境投资建设新港口、高速公路和大坝。截止到明年3月份的本财年，中国承诺对缅甸投资逾140亿美元，成为迄今为止对缅甸投资最多的国家。

但缅甸总统吴登盛9月底宣布暂停与中国的密松大坝项目，因其对伊洛瓦底江下游的影响引发民愤。缅甸此举，或可视为缅甸希望与中国保持距离的迹象。

王一洪是来缅甸投资的诸多华商之一，他投资100万美元，与人合作在缅甸开采金矿。

"缅甸资源丰富，机会还是应该有不少。"

根据官方数据，现在曼德勒省有40万华人，曼德勒市7万华人，但研究人士称实际人数可能要多得多，因为许多华人以缅甸人的身份登记。

不管华人人数究竟多少，有一点是肯定的：华人比缅甸当地人富裕。那些在郊区有别墅、去高档商场购物的，往往都是华人。

勤罕是典型的缅族男子，他身穿传统缅布做成的围裙"隆基"，在曼德勒街头的树荫下当"摩的"司机，他表示中文在曼德勒是明显的就业优势。

他说："我现在开摩托车，一个月做得很辛苦，但如果我会说中文，那我可以去中国公司做事。我现在两个儿子，我让八岁的儿子开始学习中文。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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