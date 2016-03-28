缅甸军方称其有必要继续作为重要政治力量存在

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透内比都3月27日 （记者 Timothy Mclaughlin） - 缅甸国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）周日强调，军方有必要继续作为一股政治力量存在。缅甸56年来的首个民选政府将于数天后上台执政。
敏昂莱在内比都举行的建军节活动上发表演讲时，重申军方的理念，即军方是缅甸唯一的凝聚力量和宪法保护者。
敏昂莱称，尽管军方与“政府和人民合作”，在去年11月举行了历史性大选，但现在还不是军方退出政治舞台的时候。
“就我们面对历史、应对国家危急的方式而言，军方必须在国家政治中担负领导角色，”敏昂莱称。
军方1962年通过政变掌权，数十年来一直打压所有反对派。但军方2011年退居幕后，为准平民政府乃至去年11月的全民大选作下铺垫。但军方仍保留重要权力。
敏昂莱周日为缅甸宪法辩护，称宪法“经多个领域的知识分子和专家以及各族代表共同起草，并经全民公投通过”，且宪法为去年11月的大选铺平道路。
缅甸2008年制定的宪法赋予军方重大政治权力。
基于缅甸宪法，上下议院均为军方保留四分之一的席位，这些席位不参与公开竞选，这可让军方有效否决对宪法条款的任何修改。军方总司令保留对三个关键部的控制权。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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