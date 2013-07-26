缅甸政府从中资公司参与铜矿获得更多收益

路透仰光7月26日 - 缅甸官员称，该国已经签署修订后的合同，为政府从中资公司参与的莱比塘（Letpadaung）铜矿项目争取到更大的收益比例。莱比塘铜矿是缅甸最大的铜矿。

修订这份合同使缅甸政府获得更高的收益比例，这被视为政府方面安抚公众愤怒的努力。去年就该项目的抗议活动曾引发警方的暴力镇压。

根据修订后的合同条款，缅甸政府将获得该矿收益的51%，远高于之前的4%。该矿位于仰光以北760公里处的蒙育瓦（Monywa）。

缅甸军方下属的Union of Myanmar Economic Holdings(UMEHL)和中国北方工业公司下属的万宝矿产(缅甸)铜业有限公司为该矿的运营商，将分别获得30%和19%的收益。

合同修改前，UMEHL和万宝矿产(缅甸)铜业有限公司分别获得45%和51%收益。

根据新条款，该矿将拿出300万美元用于企业社会责任活动。

“我们欢迎收益分享比例的调整和对环境保护与社会责任的考虑。”Khin San Hlaing议员说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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