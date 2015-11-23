缅甸一玉石矿附近发生山体滑坡 已有近百人遇难

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透仰光11月22日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸官员周日称，该国克钦邦一处玉石矿附近周六凌晨发生山体滑坡，已经找到近100具尸体，预计有100人失踪，生还的希望渺茫。
这次山体滑坡事故发生在盛产优质玉石的帕敢（Hpakant）。
帕敢官员Tin Swe Myint称，截止当地时间周日下午4时（0930 GMT），已经找到了97具尸体。
死亡人数预计还会上升，仍不清楚有多少人被埋。
“因为我们没有任何当地居住人员的数据，我们不知道具体有多少人被埋。”该官员通过电话对路透称。
据住在附近营区的一位矿工Ko Sai称，山体滑坡发生在凌晨3点时分，当时许多矿工仍在睡梦中。
不清楚是什么引发了山体滑坡。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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