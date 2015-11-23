缅甸一玉石矿附近发生山体滑坡 已有近百人遇难

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光11月22日 - 缅甸官员周日称，该国克钦邦一处玉石矿附近周六凌晨发生山体滑坡，已经找到近100具尸体，预计有100人失踪，生还的希望渺茫。
这次山体滑坡事故发生在盛产优质玉石的帕敢（Hpakant）。
帕敢官员Tin Swe Myint称，截止当地时间周日下午4时（0930 GMT），已经找到了97具尸体。
死亡人数预计还会上升，仍不清楚有多少人被埋。
“因为我们没有任何当地居住人员的数据，我们不知道具体有多少人被埋。”该官员通过电话对路透称。
据住在附近营区的一位矿工Ko Sai称，山体滑坡发生在凌晨3点时分，当时许多矿工仍在睡梦中。
不清楚是什么引发了山体滑坡。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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