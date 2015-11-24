更正-缅甸发生山体滑坡，失踪者生还希望渺茫

(更正内文第三段警官姓名拼写)

路透仰光11月24日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸克钦邦帕敢（Hpakant）一处玉石矿场周六发生山体滑坡，倾泻而下的山泥将附近的一处营地掩埋，估计有100人失踪，且生还希望渺茫。

官员称还不清楚究竟有多少人居住在该地区。

警官Htin Kyaw告诉路透，截至周一晚搜救工作暂停时，搜救人员已找到113具遗体，其中两名是女性。已调来重型设备协助挖掘工作。

“我们没有该地区居住人员的任何数据，因此不知道究竟有多少人被埋。”帕敢官员Tin Swe Myint周日称，“这是个贫民区，工人们住在临时帐篷里。”

住在附近的矿工Ko Sai称，山体滑坡发生在凌晨3点左右，当时许多矿工仍在睡梦中。（完）