（更正）缅甸发生山体滑坡 失踪者生还希望渺茫

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
（更正内文第三段警官姓名拼写）
路透仰光11月23日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸克钦邦帕敢（Hpakant）一处玉石矿场周六发生山体滑坡，倾泻而下的山泥将附近的一处营地掩埋，估计有100人失踪，且生还希望渺茫。
官员称还不清楚究竟有多少人居住在该地区。
警官Htin Kyaw告诉路透，截至周一晚搜救工作暂停时，搜救人员已找到113具遗体，其中两名是女性。已调来重型设备协助挖掘工作。
“我们没有该地区居住人员的任何数据，因此不知道究竟有多少人被埋。”帕敢官员Tin Swe Myint周日称，“这是个贫民区，工人们住在临时帐篷里。”
住在附近的矿工Ko Sai称，山体滑坡发生在凌晨3点左右，当时许多矿工仍在睡梦中。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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