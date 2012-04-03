缅甸民盟在议会补选大获全胜 昂山素季称是“人民的胜利”

路透仰光4月2日电（记者 Aung Hla Tun/Andrew R.C. Marshall）---缅甸全国民主联盟（NLD）以压倒性优势在议会补选中获胜，昂山素季周一将此称为“人民的胜利”。

选举委员会在缅甸国家电视台宣布，昂山素季领导的民盟周日获得45个补选议席中的40个席位。这对前军政府创建的执政党是一大打击。缅甸军政府曾将昂山素季软禁长达15年。

因前军政府的糟糕人权记录，缅甸依然面临着西方的制裁，而西方解除对缅甸制裁前希望看到完全合法的选举，而昂山素季认为这次选举尚不具有完全合法性。欧盟暗示或在本月底前放宽部分对缅制裁。

二十年里，昂山素季一直是反对军方执政的领袖，她将成为缅甸下议院议员。

昂山素季在仰光民盟总部对支持者称：“与其说是我们的胜利，不如说是人民的胜利，人民决定参与国家的政治进程。”

“我们希望，这将开启一个新的时代，缅甸日常政治将更重视人民的作用。我们希望，所有参加竞选的党派将与我们合作，创建真正的民主氛围。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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