缅甸否认与朝鲜进行核武器合作

路透仰光12月9日电（记者 Aung Hla Tun）---缅甸否认与朝鲜在核武器技术方面合作，这是缅甸首次对相关质疑发表评论。

美国国务卿希拉里一周前访问缅甸，这是美国国务卿55年来首次访问该国，为美缅恢复邦交奠定了基础。

《Pyi Myanmar》援引缅甸议员吴瑞曼（Thura Shwe Mann）上周会见希拉里後对记者的话称，缅甸未与朝鲜在核技术方面有过任何合作。

这是缅甸高官首次对此事公开置评。

吴瑞曼称："我以上将身份访问朝鲜时，双方签署了武装力量合作谅解备忘录，不是传闻中所谓的核合作。"

"我们研究了朝鲜的防空系统、军工厂、飞机和船只。他们的武装力量非常强大，所以我们同意在必要时与其合作。"吴瑞曼是原缅甸军政府中第三号人物。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。