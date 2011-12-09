缅甸否认与朝鲜进行核武器合作

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透仰光12月9日电（记者 Aung Hla Tun）---缅甸否认与朝鲜在核武器技术方面合作，这是缅甸首次对相关质疑发表评论。
美国国务卿希拉里一周前访问缅甸，这是美国国务卿55年来首次访问该国，为美缅恢复邦交奠定了基础。
《Pyi Myanmar》援引缅甸议员吴瑞曼（Thura Shwe Mann）上周会见希拉里後对记者的话称，缅甸未与朝鲜在核技术方面有过任何合作。
这是缅甸高官首次对此事公开置评。
吴瑞曼称："我以上将身份访问朝鲜时，双方签署了武装力量合作谅解备忘录，不是传闻中所谓的核合作。"
"我们研究了朝鲜的防空系统、军工厂、飞机和船只。他们的武装力量非常强大，所以我们同意在必要时与其合作。"吴瑞曼是原缅甸军政府中第三号人物。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。