白宫称奥巴马本月将访缅甸 成首位访缅美国总统

路透华盛顿/仰光11月8日电（记者 Matt Spetalnick/Aung Hla Tun）---美国白宫周四称，美国总统奥巴马本月晚些时候将访问缅甸。这将是缅甸民主改革从国际社会获得的最大认可，而奥巴马也将成为访问缅甸的首位美国总统。

白宫称，奥巴马将於11月17-20日访问东南亚国家，届时将在缅甸停留，还将对泰国和柬埔寨进行访问。白宫还表示，这将是奥巴马成功连任後的首次外出访问。

最近缅甸西部地区爆发宗教暴力冲突，引起美国和欧盟的关切。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）称，访问缅甸将为奥巴马提供会见缅甸总统吴登盛和反对派领袖昂山素季的机会，届时奥巴马将鼓励他们“继续推进民主改革”。

据仰光的一位政府消息人士称，奥巴马将於11月19日抵达缅甸。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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