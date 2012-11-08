奥巴马将于11月19日访缅--消息人士

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透仰光11月8日电(记者 Aung Hla Tun)---缅甸政府高层一消息人士周四表示，美国总统奥巴马计划在11月19日访问缅甸，会见缅甸总统吴登盛(Thein Sein)和诺贝尔和平奖获得者昂山素季。
奥巴马的访问将是国际社会对缅甸在文官政府领导下转型的进一步认可。吴登盛2011年3月就职，结束了缅甸近半个世纪的军人统治。
奥巴马将成为首位访问缅甸的在任美国总统。
这位要求匿名的政府官员对路透表示：“据我所知，奥巴马总统将在11月19日访问缅甸，他将会见吴登盛总统和昂山素季，当然是在不同场合。”
缅甸政府和美国驻缅甸大使馆均未证实该日期。
美国今年暂停对缅甸的制裁，承认其正在进行的政治和经济改革，很多美国企业开始考虑在缅甸开展业务。
缅甸地处中国和印度之间，拥有丰富的自然资源和廉价的劳动力资源。
2011年11月，希拉里成为半个多世纪以来首个访问缅甸的美国国务卿。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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