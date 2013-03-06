缅甸将松绑外企竞标海上油气田的资格限制--消息人士

东芝股东批准拆分芯片业务 为出售铺平道路
路透东京3月30日 - 日本东芝股东周四批准了对旗下NAND快闪记忆体(闪存)业务的拆分计划，为出售这块优质业务铺平道路。
路透曼谷3月6日 - 缅甸能源部一位高级官员表示，缅甸可能在4月开始的海上新油气田竞标案中，允许外国企业竞标全部的股权，免除外企必须寻求本地合伙人的限制。
“现正在安排于4月展开24处海上油田的招标。这次最重要的地方是，投资者无须与本地企业组建授权合资的形式，”一位不愿具名的官员说。
缅甸能源部在1月已将18处陆地油气田进行招标。
“那项招标案截止期限是3月16日。在那之后我们打算在4月再开放约25处海上油田招标，其中大多数是深海油田，少数位于浅海地区。”这位官员说。
竞标18座境内油气田项目的业者，仍须有本地合伙人。
该官员表示，国际巨擘例如皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)、雪佛龙CVX.N>、康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)、艾克森美孚(XOM.N)均在等候竞标新的海上油气田标案。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
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