西方能源企业希望缅甸能有更多改革

路透仰光3月28日电(记者 Randy Fabi)---企业高管周三表示，西方企业缅甸能出台更具体的政治和经济改革，才会真正向缅甸石油及天然气领域投资，其亚太竞争对手因此在争夺缅甸未开发资源方面赢得先机。

自结束50年的军人政权统治、文官政府去年上台以来，缅甸以惊人的速度向外部世界开放。

西方结束对缅甸制裁的前景引发了很高的投资热情，但实际投资却尚未大举涌入。

一家大型西方石油企业的高官称：“我们不会仓促行事。我们正密切关注并进行必要的接触，但我们会在感到合适的时候进入(缅甸)。那里有待探测的天然气储量非常充足。”

缅甸一直在为实施政治和经济改革迅速行动，承诺升值其货币，并提议对其外国投资法予以重大修正。

周日的议会补选被投资者视为是衡量政府改革承诺的一个重要指标。反对派领导人昂山素季届时将会参选。

如果补选自由且公平，外交人士表示，很可能有更多制裁最早在4月底时撤销。

人权组织建议石油企业不要急於投资缅甸，因为缅甸是世界上贪污最严重的国家之一，改革措施可能会被轻易扭转。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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