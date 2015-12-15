缅甸鸦片产量居高不下是明年新政府将面临的一大挑战--联合国

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透曼谷12月15日（记者 Andrew R.C. Marshall） - 联合国周二称，缅甸鸦片产量连续第三年持稳，但对明年2月将上台的新政府仍将是一个严峻的挑战。
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在新发布的报告中称，2015年缅甸鸦片产量预计为647吨，仅次于阿富汗排名世界第二。
UNODC指出，鸦片产量与上年大体相当，罂粟总种植面积也持稳于55,500公顷。
UNODC东南亚和太平洋地区负责人Jeremy Douglas指出，不应将稳定称为“成功”。
“产量仍很高，农民若没有其他出路，可能返回继续种罂粟，”他对路透说道。
缅甸不仅是鸦片及其提取物海洛因的主要生产国，还是冰毒的主要生产国。
毒品是缅甸全国民主联盟（民盟）领导人昂山素季将面对的一个棘手问题。该党在赢得议会选举胜利后，将很快接掌缅甸政权。
“考虑到这项挑战的规模……摆在她面前的是一个重任。这事不可能一天就解决，”Douglas说道，所指的是民盟领导人昂山素季。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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