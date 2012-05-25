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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 25日 星期五 09:12 BJT

昂山素季下周将进行24年来首次出访

诺贝尔和平奖得主、缅甸反对派领导人昂山素季将於下周前往泰国曼谷，在世界经济论坛发表演讲，这将是她24年来的首次出访。过去一年，缅甸大刀阔斧推进改革，昂山素季4月在议会补选中胜出。

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