缅甸官员指责中国阻挠其与叛军的和平谈判

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光10月9日 - 与叛军进行谈判的缅甸高级谈判员Min Zaw Oo指责中国阻挠上周的全国性停火协议；根据协议，日本和西方国家将作为观察国，监督持续数十年冲突的结束。

中国对此予以否认，但这种罕见的公开指责暴露了中缅局势的日趋紧张。

与缅甸政府有关联的缅甸和平中心（Myanmar Peace Center）高级官员Min Zaw Oo称，中国特使孙国祥要求两个关键的叛军组织不要签署和平协议。孙国祥介入后，政府邀请的15家组织中只有八家承诺签署协议。

“中国常说希望稳定。他们当然希望稳定，但同时也希望对中缅边境的组织施加影响，”Min Zaw Oo对路透说道。

Min Zaw Oo表示，他对于中国的干预一直保持沉默，“但现在是时候停止拨弄是非了。”

Min Zaw Oo称，那八家组织将于10月中签署停火协议，其他的组织将被允许晚些签署，但没有提到是否有新的谈判正在进行。

Min Zaw Oo指出，中国反对协议中将西方国家和日本加入和平进程国际观察国的条款。

中国外交部发言人洪磊表示，中国一贯支持缅甸各方通过和平对话解决分歧，尽早达成全国性的停火协议。（完）