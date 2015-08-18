缅甸遭解职的执政党主席吴瑞曼与昂山素季会面

缅甸遭解职的联邦巩固与发展党（巩发党）主席吴瑞曼周一与该国反对党--全国民主联盟领袖昂山素季会面。总统吴登盛上周解除吴瑞曼及其盟友在巩发党内的领导职务。一位要求匿名的巩发党议员称，昂山素季与吴瑞曼进行了一小时的会面。该议员称不知道两人的会谈内容。路透