昂山素季领导的缅甸民盟已赢得议会绝对多数

缅甸选举委员会周五称，昂山素季领导的缅甸全国民主联盟（民盟）已赢得议会绝对多数。这足以确保由民盟选定新总统人选。联合国秘书长潘基文和美国总统奥巴马已祝贺昂山素季和民盟在缅甸25年来首次自由大选中获得压倒性胜利，并赞扬缅甸总统吴登盛成功举行此次历史性大选。路透