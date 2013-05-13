官员称缅甸至中国油气管道或因缅国内冲突延后启用

路透仰光5月11日 - 缅甸一名能源官员周六称，安全担忧可能令通过新的管道从缅甸向中国输送第一批天然气和石油事宜延期。该管道长793公里，经过缅甸少数民族武装组织控制的地区。

中国企业和缅甸企业组成的联合体--东南亚天然气管道公司（South East Asia Gas Pipeline Company）副主席李子林（音）表示，管道将于5月底完工。

“管道技术上已经做好准备，但我不清楚线路上的情势何时能够允许该管道开始运营，”缅甸能源部一名高级官员匿名说道。

该官员指出，近期政府军与少数民族武装在掸邦（Shan state）的冲突以及与克钦独立军在克钦邦（Kachin）的“激烈战斗”可能导致运营延后。克钦邦位于缅甸北部，与中国接壤。

该管道将从缅甸若开邦近海Shwe气田运送天然气到云南省，也将运输来自中东和非洲途经缅甸的石油，让中国避开繁忙的马六甲海峡。

该项目引发Manday岛上的抗议，那里是管道的起点；当地居民称土地被充公，为深海港口让路。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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