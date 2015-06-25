修宪议案未获缅甸议会投票通过

路透缅甸内比都6月25日 - 缅甸议会周四未能通过有关修改宪法的议案，其中包括消除军方对关键决定的立法否决权以及废除阻碍昂山素季成为总统的规定。

经过为期三天的联席会议辩论后，议会投票结果显示，修宪议案未能获得所需四分之三议员的支持，无法进入公投阶段。

缅甸军方控制着四分之一的非选举议会席位，相当于拥有对修改宪法的否决权。

议案寻求将修改宪法所需的议会支持率调降至70%，以及改变有关配偶或子女拥有外国国籍的缅甸公民不得成为总统的规定。

诺贝尔奖得主昂山素季的两个孩子及其已故的丈夫都是英国籍，因此无法成为缅甸的总统。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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