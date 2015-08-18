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时事要闻 | 2015年 8月 18日 星期二 13:56 BJT

昂山素季称缅甸执政党党内清洗有违民主

路透内比都8月18日 - 缅甸反对派领袖昂山素季周二称，缅甸总统解除其执政党主席吴瑞曼职务的方式不民主。

“至于那晚发生的事情，并非你们期望的民主制度下会发生的事情，”昂山素季对记者称。

昂山素季还称，可能会被用来将吴瑞曼从议会职务上拉下马的弹劾法“荒谬可笑”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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