昂山素季修改誓词要求遭拒 缺席议会会议

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透内比都4月23日电（记者 Stuart Grudgings）---缅甸军方支持的执政党周一拒绝了民主派领袖昂山素季修改议员就职誓词的要求，这是昂山素季所在党横扫议会补选以来两党之间出现嫌隙的首个明显迹象。
欧盟外交人士称，这一纠纷破坏了缅甸议会周一开幕的气氛，因昂山素季和其所在党的其他成员拒绝出席会议，从而也令缅甸处於转变中的形象受损。欧盟在当天同意将对缅甸的多数制裁措施暂停一年。
欧盟暂停制裁对缅甸长期停滞的经济而言可谓福音，也会促使美国和加拿大跟进采取类似举措，从而会为该国获得开发贷款和外商投资铺平道路。
昂山素季所在的全国民主联盟（NLD）此前提出要求，希望将新议员就职誓词中的“保卫宪法”修改为“尊重宪法”。
昂山素季曾向支持者承诺，她若当选会寻求修改2008年军方起草的宪法。缅甸现行宪法赋予军方很大的权利，当中包括有权任命内阁要员、在紧急情况下控制国家、以及在议会拥有四分之一席位等。
但缅甸执政的联邦巩固与发展党（USDP）秘书长Htay Oo表示，该党不会采纳任何修改誓词的提议。
“誓词用语对国家发展没有影响，”他对记者称。
共同社报导称，缅甸总统吴登盛在日本对记者表示，他也没有改变议员就职誓词的计划。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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