缅甸反对党全国民主联盟称将角逐大选

路透曼谷3月13日（记者 Aung Hla Tun/Simon Webb） - 缅甸反对党--全国民主联盟高层那温（Nyan Win）周五称，即便缅甸不修改宪法条款，该党今年仍将角逐大选。

缅甸宪法规定配偶或子女是外国公民的人不得竞选总统，而全国民主联盟领袖昂山素季的儿子和已故丈夫都是英国公民。

那温称，若全国民主联盟赢得选举，将有助于推翻军方势力对修宪的否决权，从而为昂山素季参选总统扫除障碍。

那温接受路透采访时说：“我们会参与角逐。首先，我们需要在议会赢得多数席位。而后，我们就能处于更强大的地位，希望能修改宪法。”

全国民主联盟之前未公开宣称参与竞选，因此外界揣测昂山素季可能只是以参选作为与政府谈判的筹码。

那温透露，该党正考虑其他总统候选人，但尚未选定。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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