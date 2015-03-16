缅甸反对党全国民主联盟称将角逐大选

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透曼谷3月13日（记者 Aung Hla Tun/Simon Webb） - 缅甸反对党--全国民主联盟高层那温（Nyan Win）周五称，即便缅甸不修改宪法条款，该党今年仍将角逐大选。
缅甸宪法规定配偶或子女是外国公民的人不得竞选总统，而全国民主联盟领袖昂山素季的儿子和已故丈夫都是英国公民。
那温称，若全国民主联盟赢得选举，将有助于推翻军方势力对修宪的否决权，从而为昂山素季参选总统扫除障碍。
那温接受路透采访时说：“我们会参与角逐。首先，我们需要在议会赢得多数席位。而后，我们就能处于更强大的地位，希望能修改宪法。”
全国民主联盟之前未公开宣称参与竞选，因此外界揣测昂山素季可能只是以参选作为与政府谈判的筹码。
那温透露，该党正考虑其他总统候选人，但尚未选定。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”