昂山素季周三将与缅甸总统及军方首脑会面

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透仰光11月30日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸政府高官对路透称，缅甸反对党--全国民主联盟（民盟）领袖昂山素季周三将与总统吴登盛及国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）会面，这将是他们自民盟本月早些时候在议会选举中获胜以来首次会面。
民盟在11月8日议会选举中赢得压倒性胜利，此后不久昂山素季邀请吴登盛及敏昂莱会面。
缅甸总统府高官Zaw Htay周一称，昂山素季周三上午将在总统官邸与吴登盛会面，下午在敏昂莱办公室与敏昂莱会面。
该官员称，此次会面不对媒体开放。
民盟高官温廷（Win Htein）也证实前述会面，但拒绝透露将谈些什么。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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