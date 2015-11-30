昂山素季周三将与缅甸总统及军方首脑会面

路透仰光11月30日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸政府高官对路透称，缅甸反对党--全国民主联盟（民盟）领袖昂山素季周三将与总统吴登盛及国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）会面，这将是他们自民盟本月早些时候在议会选举中获胜以来首次会面。

民盟在11月8日议会选举中赢得压倒性胜利，此后不久昂山素季邀请吴登盛及敏昂莱会面。

缅甸总统府高官Zaw Htay周一称，昂山素季周三上午将在总统官邸与吴登盛会面，下午在敏昂莱办公室与敏昂莱会面。

该官员称，此次会面不对媒体开放。

民盟高官温廷（Win Htein）也证实前述会面，但拒绝透露将谈些什么。（完）