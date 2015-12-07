昂山素季与缅甸前独裁者丹瑞会面 对缅甸未来持乐观看法

路透仰光12月5日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸全国民主联盟（民盟）领导人昂山素季的一位幕僚周六称，昂山素季与缅甸前独裁者丹瑞（Than Shwe）进行了会面后对缅甸的未来持积极看法。

昂山素季周五与丹瑞进行了秘密会晤。丹瑞是缅甸前军政府最高领导人，2011年交权给缅甸准民选政府后从公众视线淡出。

昂山素季与丹瑞互为政敌已有20多年，昂山素季曾领导非暴力运动反抗当时的军方统治。后来，在丹瑞掌权的19年中，昂山素季在大多数时间一直被软禁。

“昂山素季告诉我们，丹瑞表示支持民主在缅甸扎根，认同她的活动及成果。”民盟高官温廷（Win Htein）对路透称。

“他们谈了关于为民主打下坚实基础的事项。”

温廷称，昂山素季与丹瑞会晤，是因为“她相信丹瑞在政府及军方的影响力”。（完）