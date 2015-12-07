昂山素季与缅甸前独裁者丹瑞会面 对缅甸未来持乐观看法

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透仰光12月5日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸全国民主联盟（民盟）领导人昂山素季的一位幕僚周六称，昂山素季与缅甸前独裁者丹瑞（Than Shwe）进行了会面后对缅甸的未来持积极看法。
昂山素季周五与丹瑞进行了秘密会晤。丹瑞是缅甸前军政府最高领导人，2011年交权给缅甸准民选政府后从公众视线淡出。
昂山素季与丹瑞互为政敌已有20多年，昂山素季曾领导非暴力运动反抗当时的军方统治。后来，在丹瑞掌权的19年中，昂山素季在大多数时间一直被软禁。
“昂山素季告诉我们，丹瑞表示支持民主在缅甸扎根，认同她的活动及成果。”民盟高官温廷（Win Htein）对路透称。
“他们谈了关于为民主打下坚实基础的事项。”
温廷称，昂山素季与丹瑞会晤，是因为“她相信丹瑞在政府及军方的影响力”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。