昂山素季称促进国内和平进程将是新政府的首要任务

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透仰光1月4日（记者 Hnin Yadana Zaw） - 缅甸全国民主联盟领导人昂山素季周一称，促进该国的和平进程将是新政府的首要任务。缅甸新政府将于今年3月上台。
多年来缅甸政府一直难以与希望中央政府给予其高度自治的少数民族地方武装达成持久的和平协议。
去年10月，缅甸举行全国停火协议签署仪式，但15家受邀方中有七家拒绝签字，其中包括几家实力最强的少数民族地方武装，因此协议的代表性并不足够广泛。
此后，缅甸军队、未签约的武装和未参与和谈的组织在缅甸东部仍有发生冲突。
“和平进程是新政府将努力的首要之事，我们将努力达成全面停火协议，”昂山素季在民盟总部发表的纪念独立日讲话中说道。
“没有国家的和平，我们什么都做不了，”她表示。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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