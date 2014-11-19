缅甸议长称明年大选前不会修改宪法

路透仰光11月19日 - 缅甸联邦议会议长吴瑞曼（Shwe Mann）称，该国在明年底大选前不会修改宪法。这意味着缅甸反对派领袖昂山素季寻求削弱军方政治权力以及寻求参选总统的努力变得更复杂。

吴瑞曼称，缅甸可能在明年5月就是否修宪举行公投，但在选出新一届议会前不会修宪。

“在当前的政治和行政局势下，我们不能在修宪方面出现任何闪失。”吴瑞曼在首都内比都对记者称。自由亚洲电台（Radio Free Asia）周三播放了吴瑞曼的此番表态。

昂山素季领导的全国民主联盟7月时拟订请愿书，要求修改宪法，请愿书征集到近500万人签名。请愿书呼吁修改宪法条款，以削弱军方人士立法权以及降低修宪难度。

此外，缅甸宪法条款规定任何人若配偶或子女是外国公民，便不得竞选总统。昂山素季的儿子是英国公民，该条款成为昂山素季竞选总统的拦路虎，是颇具争议的宪法条款之一，美国总统奥巴马上周访问缅甸时称该条款不合理。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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