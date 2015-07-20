缅甸军方称有必要继续在政治中发挥强有力作用--BBC

路透仰光7月20日 - 据周一播出的一段BBC访谈，缅甸国防军总司令敏昂莱重申了军方继续在缅甸政治中扮演强力角色的需要，并称若被请求可能会考虑参加11月的总统大选。

敏昂莱对英国广播公司（BBC）表示，他今年无意辞去总司令一职，打消了外界对他的计划的一些猜测，但他表示有可能接受总统候选人提名。

“如果人民请求我履行这份职责，到时候我将作出决定，”他向BBC表示。

缅甸军方在缅甸政府中拥有强大地位，且几乎没有兴趣交出权杖。

根据缅甸军方起草的宪法，总统候选人无需是议员。根据宪法，缅甸联邦议会25%的议席留给不需要经选举的军方人士拥有。

修改宪法需要至少75%的议员支持，这令缅甸军方可以有效否决可能的修宪行动。

6月试图修改宪法有关条款的企图未能在联邦议会获得足够支持。

敏昂莱在访谈中重申了军方的立场，目前还不到缅甸军方退出政治舞台的时候。

他表示，因担忧与少数族裔武装的冲突导致的动荡，且缅甸需要“有序地”向民主过渡，缅甸军方有必要继续在政治中发挥作用。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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