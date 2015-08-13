缅甸执政党主席吴瑞曼被解职

路透仰光8月13日 （Hnin Yadana Zaw/Antoni Slodkowski） - 缅甸执政党联邦巩固与发展党成员周四称，该党主席吴瑞曼已被解职。此事显然是因为吴瑞曼在与缅甸总统吴登盛的权力斗争中失利。缅甸将于三个月后举行全国大选。

周三晚间，缅甸安全部队包围巩发党总部，吴瑞曼和吴登盛这两位宿敌的争斗以此戏剧方式公开。

吴瑞曼遭解职前，巩发党内部发生了有关军队角色的罕见争议。缅甸军方在2011年向半民选政府交权，但仍保留着有效否决权。

吴瑞曼与反对党领袖昂山素季建立了关系，后者一再呼吁军方退出政治舞台。吴瑞曼6月支持议会修宪以图限制军方政治角色一事惹怒了军方。

尚不清楚此事对缅甸改革进程的影响，但安全部队的参与带有缅甸军政府时代解决政治冲突方式的痕迹。

“这是没必要而且极端的手段，”政策倡导团体Tampadipa Institute负责人Khin Zaw Win说道，他亦担任多位联邦议会议员的顾问。

“他们正使用安全机构在党内进行洗牌。他们本可通过其他方式而非使用武力解决这个问题。这提醒着人们那段非常不愉快的过往。”

USDP周四在一份简短声明中称，吴瑞曼被解职是因他忙于联邦议会议长的工作。

声明未提及周三晚安全部队包围巩发党总部一事。

声明称巩发党主席由泰乌（Htay Oo）接任。泰乌是总统吴登盛的盟友。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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