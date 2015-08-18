缅甸遭解职的执政党主席吴瑞曼与昂山素季会面

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透内比都8月17日（记者 Hnin Yadana Zaw/Antoni Slodkowski） - 缅甸遭解职的联邦巩固与发展党（巩发党）主席吴瑞曼周一与该国反对党--全国民主联盟领袖昂山素季会面。
总统吴登盛上周解除吴瑞曼及其盟友在巩发党内的领导职务。缅甸将在3个月后迎来该国25年来首次公开大选。
一位要求匿名的巩发党议员称，昂山素季与吴瑞曼进行了一小时的会面。该议员称不知道两人的会谈内容。
吴瑞曼与昂山素季的联系在巩发党一些成员中引发猜疑，这也是他被解职的原因之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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