昂山素季与缅甸军方首脑二次会面 商讨权力交接问题

路透仰光1月26日 - 缅甸全国民主联盟（民盟）领导人昂山素季同缅甸国防军总司令敏昂莱就权力交接问题举行了会谈，这是两人自民盟在去年11月议会选举中获胜以来进行的第二次会面。

缅甸军方是该国最高权力机构。专家称，任何希望掌权的人都需要军方的合作。

“双方就选举过后时期的过渡及和平稳定、议会事务及新政府构架事宜进行了友好的交流。”敏昂莱Facebook页面周二上午发布的英文声明称。双方的会谈是在周一进行的。

这次会谈持续了大约两小时，军方及民盟的高级助理参加了会谈。（完）