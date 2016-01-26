昂山素季与缅甸军方首脑二次会面 商讨权力交接问题

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透仰光1月26日 - 缅甸全国民主联盟（民盟）领导人昂山素季同缅甸国防军总司令敏昂莱就权力交接问题举行了会谈，这是两人自民盟在去年11月议会选举中获胜以来进行的第二次会面。
缅甸军方是该国最高权力机构。专家称，任何希望掌权的人都需要军方的合作。
“双方就选举过后时期的过渡及和平稳定、议会事务及新政府构架事宜进行了友好的交流。”敏昂莱Facebook页面周二上午发布的英文声明称。双方的会谈是在周一进行的。
这次会谈持续了大约两小时，军方及民盟的高级助理参加了会谈。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。