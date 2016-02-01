缅甸民盟议员宣誓就职 新政府4月将开始任期

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透内比都2月1日 （记者 Timothy Mclaughlin/Hnin Yadana Zaw） - 昂山素季领导的缅甸全国民主联盟（民盟）的数百名缅甸议会侯任议员周一宣誓就职，这些席位数足够选出缅甸自1962年军方执政以来的首个民选政府。
民盟在去年11月的历史性大选中赢得约80%的议会候选席位。
但缅甸军方起草的宪法意味着民盟将与军方一起分享权力。
民盟主导的议会首次开会是缅甸漫长政治过渡的又一步。这种政治过渡以去年的选举开始，并将持续至议会正式选出总统、民盟政府4月开始执政之时。
“这是缅甸多年来首个由人民选出的议会，”Pyon Cho说道。Pyon Cho现为议员，此前作为反军政府组织--88世代学生团（the 88 Generation Students）的成员曾入狱20年。
“我们拥有多数。我们有责任履行我们的宣言、改变缅甸人民的生活。”
民盟成员称，总统提名程序可能将于本月稍晚进行。
昂山素季称自己将“凌驾于总统之上”，并完全控制政府，但民盟没有解释她将如何做到这点。
缅甸议会上下议院将各选出一名总统候选人，持有议会四分之一席位的军方官员亦将提出一名候选人。
缅甸议会两院的联合会议之后将举行投票。三名候选人中的胜者将成为总统，另两人将成为副总统。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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