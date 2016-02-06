缅甸民盟与军方继续谈判 昂山素季能否出任缅甸总统？

路透内比都/仰光2月6日 （记者 Antoni Slodkowski/Simon Webb） - 缅甸全国民主联盟（民盟）的议员首次出席联邦议会会议时，缅甸军方的将军们则在议会大楼附近的军方总部开会。所有人都在想：谁将成为缅甸的下任总统？

这种情形表明缅甸政治过渡的复杂性质：昂山素季领导的民盟与昔日“宿敌”军方在公开的议长选举中握手，与此同时缅甸最具权势的政客们在幕后筹划如何治理缅甸。

接近相关过程的议员与外交官称，在民盟以压倒性优势赢得大选之后，自缅甸国防军总司令敏昂莱与昂山素季1月26日会面以来，谈判已进入关键阶段。

胜选的民盟可以选择下任总统，但按照缅甸现行宪法，昂山素季无法担任总统职务。民盟想改变这点。

“我们的当务之急包括修改过时的、与现有情形不符的法律，”民盟管理委员会成员Tun Tun Hein对记者表示。“宪法也需要修订。”

缅甸军方迄今坚称不希望改变宪法，且不会支持昂山素季担任总统。昂山素季发出强硬措辞，称她将“凌驾于总统之上”治理国家。

现在，一些驻仰光的外交官称，敏昂莱可能会作出妥协，以换取昂山素季承诺她不会侵犯军方的巨大经济利益、亦不会寻求对军政府统治时期的暴行进行报复。

这些外交官称，此举可以粉饰敏昂莱的政治过往，亦可将重整国家的责任推给昂山素季。数十年来的民族冲突让缅甸陷入分裂与贫困。

“如果不让她承担任何官职，她就可以自由发号施令，却无需承担日常治理国家的责任，”一位因事涉敏感而不愿具名的西方外交官表示。

《纽约时报》周五援引民盟的两名高级成员称，与军方的谈判包括一项可能的协议，可允许昂山素季担任总统，而作为交换，军方可获得政府高级职位。《纽约时报》没有提供这两人的姓名，并称谈判的细节不明确。（完）