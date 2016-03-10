缅甸新总统人选周四见分晓

缅甸内比都3月10日 （记者 Timothy Mclaughlin） - 在昂山素季领导的缅甸全国民主联盟（民盟）在大选中赢得压倒性胜利约四个月后，缅甸新总统人选周四将见分晓。

新总统不会是昂山素季，因基于现行宪法规定，任何人若配偶或子女是外国公民，则不得竞选总统，而昂山素季的儿子是英国公民。

昂山素季曾表示，她将对民盟推选的总统发号施令，后者并无实权。但她与民盟高层对推举人选严格保密，普通议员对此一无所知。

如此高度保密，一定程度上是担心若对民盟胜选贸然表现得过于兴奋，可能不利于政治过渡。1990年民盟赢得大选，但军方宣布选举结果无效。

昂山素季曾多次表示，希望与军方达成妥协，以允许她担任总统。

但昂山素季阵营的消息人士称，去年大选后昂山素季与军方试图弥合分歧的谈判失败，双方裂痕加深。

新总统人选的高度保密引发外界各种揣测，从昂山素季的私人医生到她的幕僚长都在猜测对象之列，而近日焦点集中于昂山素季的亲信吴廷觉（Htin Kyaw）。

吴廷觉目前掌管昂山素季创办的慈善机构“金姬基金会”（Daw Khin Kyi Foundation），该机构旨在帮助缅甸最贫困地区的民众。（完）