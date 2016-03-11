缅甸下议院推举昂山素季亲信吴廷觉为总统候选人

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透内比都3月11日（记者Hnin Yadana Zaw/Antoni Slodkowski） - 缅甸联邦议会人民院（下议院）周五投票，昂山素季的亲信吴廷觉（Htin Kyaw）赢得317张选票中的274票，被推举为总统候选人，意味着他离总统之位又近了一步。
下议院选举结果早在外界意料之中，因继去年11月议会选举后，昂山素季领导的全国民主联盟（民盟）在下议院占绝对优势。
下周联邦议会联席会议投票可能也只是走个形式，因民盟在上、下议院均占绝对优势，因此昂山素季选定的候选人几乎定将当选总统。
根据缅甸总统产生办法，由上议院、下议院和军方各推举一名候选人，经联邦议会投票表决，获胜者当选总统，落败的两位候选人将任副总统。
昂山素季是周五首位投票的民盟议员。她本人不能担任总统，因缅甸现行宪法规定，任何人若配偶或子女是外国公民，则不得竞选总统，而昂山素季的儿子是英国公民。
不过昂山素季已表示，她将通过代理人掌握执政权。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
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