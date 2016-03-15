缅甸军方质疑民盟推举的总统候选人 双方分歧扩大

路透内比都3月14日 （记者 Hnin Yadana Zaw） - 缅甸军方周一质疑全国民主联盟（民盟）推举的总统候选人。在缅甸联邦议会投票表决选出总统的前一天，军方与民盟领导人昂山素季的分歧扩大。

军方与昂山素季的关系将关乎缅甸此次重要政治过渡的成败。

昂山素季称，她将凌驾总统之上治理国家。她推举的人选看似一定会获得议会支持，因民盟在议会占多数席位。

民盟上周推举昂山素季亲信吴廷觉以及亨利班提育为总统候选人。

军方推举了第三名总统候选人。

议会候选人审查委员会的一名军方议员周一对吴廷觉投了弃权票，因吴廷觉不是议员，尽管宪法没有规定总统候选人必须是议员。

缅甸联邦议会议长曼温凯丹称，军方议员、少将Than Soe反对亨利班提育，因军方需要时间研究亨利班提育是否可能因待在国外而不符总统候选人的资格。

不管怎样，因民盟占据议会多数席位，吴廷觉与亨利班提育还是被确认为候选人，但军方的反对凸显昂山素季与军方的裂痕扩大。

昂山素季阵营的消息人士称，她对军方在各种事宜上不愿妥协的姿态日益失望，这些事宜从从修宪等重大事宜到权力移交地点等相对较小的形式问题。（完）