昂山素季将以民盟领袖身份领导缅甸新政府--民盟发言人

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透内比都3月21日 （记者 Hnin Yadana Zaw） - 缅甸全国民主联盟（民盟）周日称，昂山素季将以民盟领袖身份领导即将就职的新政府，且她不太可能在新政府中担任正式职位。
缅甸联邦议会上周选举昂山素季的密友与亲信丁觉担任新总统。丁觉是1960年代以来首个没有军方背景的缅甸总统。
昂山素季领导的民盟在去年12月的大选中获得压倒性胜利，但按照缅甸宪法，昂山素季不能参加总统竞选。
昂山素季曾称要“凌驾于总统之上”治理国家。
民盟没有澄清这种安排将如何实施，这引发外界猜测昂山素季在新政府4月1日就职时可能担任某种角色。
“担任职务不再那么重要了……美国议会中有许多非常有影响力的知名议员，但他们在内阁中没有任何职务，”民盟发言人兼领导人之一Zaw Myint Maung周日晚些时候对路透表示。
“这里也一样。她将领导（执政党），所以（引申开来）她将领导由执政党组建的政府，”Zaw Myint Maung称。这是迄今民盟资深人物有关此事的最深入评论。
Zaw Myint Maung没有详细阐述民盟的计划。
民盟另一名高级领导人、昂山素季的亲信温廷（Win Htein）去年11月告诉路透，昂山素季的角色可能类似“索尼娅·甘地（印度国大党主席）”。昂山素季去年10月称，她的计划“并不完全是那样”，但没有提供计划细节。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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