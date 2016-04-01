缅甸执政党与军方就昂山素季角色展开争执

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透内比都/仰光4月1日（记者 Hnin Yadana Zaw/Timothy Mclaughlin） - 缅甸联邦议会民族院（上院）周五仍然批准了一项给予昂山素季重要政府角色的议案，缅甸军方在民盟政府就任第二天对此表示了反对。
该法案设立了国务顾问一职，使这位诺贝尔和平奖得主可以协调各部工作，影响行政决定。
这也可以让昂山素季绕开军方掌权时所通过的宪法的障碍，该国宪法以她两个儿子不是缅甸国籍为由，阻止她出任该国总统。
依照宪法享有四分之一席位的军方代表反对民盟提出的这一议案，称其违反宪法。他们称，国务顾问一职手中掌握过多权力，缺乏监督和制约。
尽管军方代表反对，该议案依然在民族院获得通过，将交由人民院（下院）周一进行辩论。民盟在上下两院都享有绝对优势，因此无需军方批准即可通过议案。
不过昂山素季领导的民盟如果想修改宪法，需得到军方代表支持，因修宪需要得到至少75%议席的支持。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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