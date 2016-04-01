缅甸执政党与军方就昂山素季角色展开争执

路透内比都/仰光4月1日（记者 Hnin Yadana Zaw/Timothy Mclaughlin） - 缅甸联邦议会民族院（上院）周五仍然批准了一项给予昂山素季重要政府角色的议案，缅甸军方在民盟政府就任第二天对此表示了反对。

该法案设立了国务顾问一职，使这位诺贝尔和平奖得主可以协调各部工作，影响行政决定。

这也可以让昂山素季绕开军方掌权时所通过的宪法的障碍，该国宪法以她两个儿子不是缅甸国籍为由，阻止她出任该国总统。

依照宪法享有四分之一席位的军方代表反对民盟提出的这一议案，称其违反宪法。他们称，国务顾问一职手中掌握过多权力，缺乏监督和制约。

尽管军方代表反对，该议案依然在民族院获得通过，将交由人民院（下院）周一进行辩论。民盟在上下两院都享有绝对优势，因此无需军方批准即可通过议案。

不过昂山素季领导的民盟如果想修改宪法，需得到军方代表支持，因修宪需要得到至少75%议席的支持。（完）