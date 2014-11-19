缅甸议长称明年大选前不会修改宪法

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光11月19日 - 缅甸联邦议会议长吴瑞曼（Shwe Mann）称，该国在明年底大选前不会修改宪法。这意味着缅甸反对派领袖昂山素季寻求削弱军方政治权力，以及寻求参选总统的努力变得更复杂。

吴瑞曼称，缅甸可能在明年5月就是否修宪举行公投，但在选出新一届议会前不会修宪。

“在当前的政治和行政局势下，我们不能在修宪方面出现任何闪失。”吴瑞曼在首都内比都对记者称。自由亚洲电台（Radio Free Asia）周三播放了吴瑞曼的此番表态。

昂山素季领导的全国民主联盟7月时拟订请愿书，要求修改宪法，请愿书征集到近500万人签名。请愿书呼吁修改宪法条款，以削弱军方人士立法权以及降低修宪难度。

此外，缅甸宪法条款规定任何人若配偶或子女是外国公民，便不得竞选总统。昂山素季的儿子是英国公民，该条款成为昂山素季竞选总统的拦路虎，是颇具争议的宪法条款之一，美国总统奥巴马上周访问缅甸时称该条款不合理。（完）