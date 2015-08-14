缅甸执政党内讧 主席及总书记遭解职

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内比都8月13日 （记者 Hnin Yadana Zaw） - 缅甸执政的联邦巩固与发展党（巩发党）成员周四称，该党主席吴瑞曼被解除职务。吴瑞曼显然是在与总统吴登盛的权力斗争中失败而遭解职的。
周三晚，缅甸安全部队包围巩发党总部，令吴瑞曼和吴登盛这对宿敌之间的恩怨以戏剧化的方式走向公开化。
美国对缅甸动用安全部队协助解决这起争斗表示关切。
巩发党在周四的声明中称，吴瑞曼被解除巩发党主席职务是因他忙于联邦议会议长的工作。声明未提及安全部队包围巩发党总部一事。声明称，总统吴登盛“已调”吴泰乌（Htay Oo）“担任巩发党主席”。吴泰乌是吴登盛的盟友。
巩发党任命吴登盛的亲密助手吴丁乃登（Tin Naing Thein）取代吴貌貌登（Maung Maung Thein），出任巩发党总书记。吴貌貌登是吴瑞曼的支持者。
巩发党周四发布的中央执行委员会（CEC）名单显示，在吴登盛重组的内阁中，吴瑞曼的其他盟友未担任政府职务。
巩发党中央执行委员会主席Than Tun周四对记者称，吴瑞曼仍是巩发党成员，可在自己的选区参与竞选总统。
缅甸将在11月8日举行议会选举，为该国25年来的首次自由选举。吴登盛和吴瑞曼均已表示有意角逐总统一职。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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