吴瑞曼遭解职是因支持争议法案及与反对党领袖关系--缅甸宣传部长

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光8月15日 - 缅甸总统发言人兼宣传部长吴耶突（Ye Htut）周六接受路透采访称，缅甸总统吴登盛本周解除吴瑞曼的联邦巩固与发展党（“巩发党”）主席职务，是因吴瑞曼在议会中支持有争议的法案而且同反对党领导人建立联系。

这是缅甸政府目前对于吴瑞曼为何遭解职的最详细评论。

吴瑞曼周六在Facebook上发文称，他一直致力于推动联邦议会在缅甸民主中发挥更强有力的作用。

吴耶突称，巩发党中央执行委员会成员数周前向吴登盛递交了一份密信，对吴瑞曼治下的巩发党政策表示担忧。

吴耶突称，他们亦担忧吴瑞曼与竞争党派领袖的关系缺乏透明度，但他拒绝透露吴瑞曼与何人的关系缺乏透明度。

吴耶突表示吴瑞曼遭解职对于将迎来11月大选的巩发党形象不利，但称吴瑞曼过去一年在联邦议会作出了一些“非常可疑的”决定，这些决定反映了他个人的政治企图，而非为巩发党和国家谋求最佳利益。

吴耶突称，这其中包括吴瑞曼6月支持议会修宪限制缅甸军方的权力。该法案在议会未获通过，但得到了昂山素季的支持。

“他有时企图将自己的意志强加给其他人，”吴耶突称。“这种事情一再发生。因为他的领导风格，很多人对巩发党内的民主表示担忧。”

路透周六试图联系吴瑞曼寻求评论的努力未能成功。(完)