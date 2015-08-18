缅甸遭解职的执政党主席吴瑞曼与昂山素季会面

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内比都8月18日 - 缅甸遭解职的联邦巩固与发展党（巩发党）主席吴瑞曼周一与该国反对党--全国民主联盟领袖昂山素季会面。
总统吴登盛上周解除吴瑞曼及其盟友在巩发党内的领导职务。缅甸将在3个月后迎来该国25年来首次公开大选。
一位要求匿名的巩发党议员称，昂山素季与吴瑞曼进行了一小时的会面。该议员称不知道两人的会谈内容。
吴瑞曼与昂山素季的联系在巩发党一些成员中引发猜疑，这也是他被解职的原因之一。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”