昂山素季称将与遭解职的缅甸执政党主席结盟

(本文由路透中文网编译提供)

路透内比都8月18日 - 缅甸反对党--全国民主联盟（民盟）领袖昂山素季周二称，民盟将与遭解职的执政党联邦巩固与发展党（巩发党）主席吴瑞曼结盟。

缅甸总统吴登盛上周解除了吴瑞曼及其盟友在巩发党内的领导职务。缅甸将在11月迎来具有里程碑意义的大选。

“谁是敌人谁是盟友，目前已经很清楚了，”昂山素季在缅甸议会被问及吴瑞曼遭解职是否令她损失了一位盟友时说道。“民盟将与该盟友合作。”

昂山素季没有透露他们将如何合作的详情。吴瑞曼在担任巩发党主席时就曾寻求与昂山素季建立关系，这在巩发党内部一些成员中间引发猜疑，也成为他被解除职务的原因。

昂山素季称，巩发党内讧可能会对民盟有利。

11月的大选被视为缅甸民主改革面临的关键考验，昂山素季所在的民盟有望在选举中赢得多数席位。(完)