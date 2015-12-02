昂山素季与缅甸总统吴登盛会晤

(本文由路透中文网编译提供)

路透内比都12月2日 - 缅甸全国民主联盟（民盟）领导人昂山素季周三与总统吴登盛会晤。民盟本月早些时候在议会选举中取得压倒性胜利。

民盟在选举中获胜后不久，昂山素季就提出愿与吴登盛以及国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）磋商寻求和解。

总统府官员称，昂山素季周三上午抵达总统官邸。她下午还将与敏昂莱会晤。

昂山素季愿与军方合作，但明确表示希望修改部分宪法，包括规定配偶或子女为外国人的缅甸人不得竞选总统的条款。

目前还不清楚民盟执政后是打算谨慎行事，还是会冒险寻求削弱军方的政治影响力。基于缅甸宪法，上下议院均为军方保留四分之一的席位，这意味着军方足以对修宪行使否决权。

吴登盛和敏昂莱均已表态认同选举结果，并表示愿推动明年2-4月新政府平稳过渡。（完）