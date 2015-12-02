昂山素季与缅甸总统吴登盛会晤

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内比都12月2日 - 缅甸全国民主联盟（民盟）领导人昂山素季周三与总统吴登盛会晤。民盟本月早些时候在议会选举中取得压倒性胜利。
民盟在选举中获胜后不久，昂山素季就提出愿与吴登盛以及国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）磋商寻求和解。
总统府官员称，昂山素季周三上午抵达总统官邸。她下午还将与敏昂莱会晤。
昂山素季愿与军方合作，但明确表示希望修改部分宪法，包括规定配偶或子女为外国人的缅甸人不得竞选总统的条款。
目前还不清楚民盟执政后是打算谨慎行事，还是会冒险寻求削弱军方的政治影响力。基于缅甸宪法，上下议院均为军方保留四分之一的席位，这意味着军方足以对修宪行使否决权。
吴登盛和敏昂莱均已表态认同选举结果，并表示愿推动明年2-4月新政府平稳过渡。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。