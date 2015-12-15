胜选后的昂山素季：从民主偶像到务实的政治家

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路透内比都12月15日 （记者 Aung Hla Tun/Antoni Slodkowski） - 缅甸全国民主联盟（民盟）领导人昂山素季最近在电台节目上大谈她与缅甸前独裁者丹瑞的一次重要会晤。民盟在之前的缅甸议会选举中赢得了压倒性胜利。

昂山素季对丹瑞的温和态度可能会令听众感到惊讶。丹瑞是缅甸前军政府的最高领导人，曾统治缅甸近半世纪，并将昂山素季拘禁了15年。

但这仅仅是昂山素季在大选胜利后抛向昔日政敌的诸多和解性姿态之一，凸显她正从曾遭迫害的民主偶像蜕变成务实的政治家。

昂山素季甚至愿与她一度痛斥的对手结成联盟，可能是缅甸的好兆头。缅甸已不再被视为“贱民国家”，但随着民盟与军方准备共享权力，该国仍充满政治风险。

“我们应立足当下思考为更光明的未来而努力，而非思考我们为什么过去不这么做，”昂山素季与丹瑞会面后表示。她曾遭丹瑞领导的前军政府软禁，其临终的英国丈夫也被禁止入境缅甸。

在民盟胜选后的一个月里，70岁的昂山素季也与缅甸总统吴登盛以及缅甸国防军总司令敏昂莱举行了会谈。媒体报道称这些会谈气氛亲切。

昂山素季也呼吁支持者在胜利庆祝活动中保持克制，并提醒民盟议员在媒体采访中勿以“胜利者”自居。这些做法显示她采取的安抚姿态。

“这是为了铺平道路，”前联合国驻缅甸高官、分析师Richard Horsey说道。“这是为了建立关系以及政治定位，这非常重要。”

这些活动表明，素以坚定和毫不妥协形象示人的昂山素季正在融入现实政治。

缅甸2011年转为准平民政府后，军方的权力并未遭到大幅削弱：根据宪法，缅甸联邦议会25%的议席留给不需要经选举的军方人士拥有，军方控制着三个强有力的部门。

丹瑞2011年辞去国家与军方领导人的职务，之后远离政治。但外交官与观察人士称，丹瑞仍保有足够的影响力，他与昂山素季的这次闭门会谈是减少民盟组建新政府阻力的重要一步。

“她确实将成为国家的未来领导人。我将全力支持她，”丹瑞的孙子Nay Shwe Thway Aung在会谈后转述其祖父的话称。(完)