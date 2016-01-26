昂山素季与缅甸军方首脑二次会面 商讨权力交接问题

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光1月26日 - 缅甸全国民主联盟（民盟）领导人昂山素季同缅甸国防军总司令敏昂莱就权力交接问题举行了会谈，这是两人自民盟在去年11月议会选举中获胜以来进行的第二次会面。
缅甸军方是该国最高权力机构。专家称，任何希望掌权的人都需要军方的合作。
“双方就选举过后时期的过渡及和平稳定、议会事务及新政府构架事宜进行了友好的交流。”敏昂莱Facebook页面周二上午发布的英文声明称。双方的会谈是在周一进行的。
这次会谈持续了大约两小时，军方及民盟的高级助理参加了会谈。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。