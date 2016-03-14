缅甸军方推举强硬人物吴敏瑞为总统候选人

路透缅甸内比都3月11日 - 缅甸军方周五提名强硬人物吴敏瑞为总统候选人，这意味着缅甸全国民主联盟（民盟）领袖昂山素季及其挑选的总统未来可能遭遇难题。吴敏瑞目前还在美国制裁名单中。

缅甸新政府将面临一项艰巨挑战：如何在与仍拥有许多政治权力的军方合作前提下，实现民众要求的改革与经济增长。

缅甸军方议员召开闭门会议，提名退役将军吴敏瑞为总统候选人。吴敏瑞曾任丹瑞军政府的情报部门负责人。

“我们开会决定副总统人选。没人对提议人选有异议，”一位军方议员对路透表示。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）称，候选人提名是缅甸民主过渡的重要步骤。

但柯比称:“缅甸宪法存在结构性与系统性瑕疵，包括军方保留25%议席，这在一定程度上使得缅甸军方可确保其提名人之一成为总统或副总统。”

昂山素季称，她计划组建一个和解政府，以弥合缅甸各方的深刻分歧。

“不管军方如何决定，我们将坚持民族和解政策，”民盟成员Zaw Myint Maung表示，“我们将努力与军方合作，促成民族和解。”

缅甸下议院已推举昂山素季的亲信吴廷觉为总统候选人，上议院推举亨利班提育为总统候选人。

根据缅甸总统产生办法，由上议院、下议院和军方各推举一名候选人，经联邦议会投票表决，获胜者当选总统，落败的两位候选人将任副总统。（完）