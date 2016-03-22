更新版 1- 昂山素季被提名加入缅甸内阁--议长

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记者 Hnin Yadana Zaw/Timothy Mclaughlin

路透内比都/仰光3月22日 - 缅甸当选总统丁觉周二提名昂山素季加入缅甸全国民主联盟（民盟）组建的内阁，这将使她在新政府中担任正式职务。

缅甸联邦议会议长吴瑞曼周二宣读内阁提名前，外界尚不清楚昂山素季是否会加入内阁，抑或寻求以民盟领导人的身份从外部领导新政府。

缅甸宪法禁止在任部长从事政党活动或者担任议员。

“她担任多少个部的部长并不重要，因为不管怎样她都将领导整个政府，”民盟高级成员、昂山素季的亲信温廷（Win Htein）表示。

丁觉提交的内阁名单有18个成员，名单没有列明各部长的具体职责。

但路透从缅甸议会消息人士处获得的另一份内阁名单显示，四个部长职位之后都有昂山素季的名字：总统办公室部长、外交部长、电力和能源部长以及教育部长。

尚不清楚新政府下月上任时，昂山素季是否会同时兼任上述四个部的部长。民盟一位高级成员告诉路透，一些潜在候选人最后一刻拒绝加入内阁，之后昂山素季被提名为多个部的部长。(完)