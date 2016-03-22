更新版 1- 昂山素季被提名加入缅甸内阁--议长

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Hnin Yadana Zaw/Timothy Mclaughlin
路透内比都/仰光3月22日 - 缅甸当选总统丁觉周二提名昂山素季加入缅甸全国民主联盟（民盟）组建的内阁，这将使她在新政府中担任正式职务。
缅甸联邦议会议长吴瑞曼周二宣读内阁提名前，外界尚不清楚昂山素季是否会加入内阁，抑或寻求以民盟领导人的身份从外部领导新政府。
缅甸宪法禁止在任部长从事政党活动或者担任议员。
“她担任多少个部的部长并不重要，因为不管怎样她都将领导整个政府，”民盟高级成员、昂山素季的亲信温廷（Win Htein）表示。
丁觉提交的内阁名单有18个成员，名单没有列明各部长的具体职责。
但路透从缅甸议会消息人士处获得的另一份内阁名单显示，四个部长职位之后都有昂山素季的名字：总统办公室部长、外交部长、电力和能源部长以及教育部长。
尚不清楚新政府下月上任时，昂山素季是否会同时兼任上述四个部的部长。民盟一位高级成员告诉路透，一些潜在候选人最后一刻拒绝加入内阁，之后昂山素季被提名为多个部的部长。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
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美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”