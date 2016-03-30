缅甸新总统丁觉宣誓就职

《台湾重要政经日程》--1月19日-10月10日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透内比都/仰光3月30日 - 缅甸新总统丁觉周三在议会宣誓就职。丁觉是缅甸半个多世纪以来首位没有军方背景的总统。
丁觉经缅甸全国民主联盟（民盟）推举当选，他是民盟领袖昂山素季的密友与亲信。按照缅甸宪法规定，昂山素季无法参加总统竞选。
丁觉正式宣誓就职后在议会发表简短演讲，重申了昂山素季有关修改2008年宪法重要性的立场。缅甸2008年通过的宪法确保了军方在该国政治中扮演举足轻重的地位。
“新政府将实行民族和解与和平（政策），推动出台一部将为民主联盟铺路的宪法，并改善人民的生活水平，”身穿民盟标志性橙色缅装的丁觉说道。
“我们有责任为推动出台一部适合我们国家、且符合民主标准的宪法而努力。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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